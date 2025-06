La città piange Raffaela, addio alla maestra di scuola e generosità

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – La comunità di Casagiove perde una delle sue figure più luminose: Raffaela Contiello, maestra elementare in pensione, si è spenta lasciando un’eredità di generosità e altruismo. Ispirata nel suo lavoro e nella sua testimonianza di vita dall’insegnamento di opere come Cuore di Edmondo De Amicis, ha fatto dell’aiuto agli altri la sua missione, tanto in classe quanto nella vita quotidiana.

74 anni, madre devota di Antonio e Andrea – “i suoi ragazzi, amatissimi” – e compagna di vita di Enzo, scomparso qualche anno fa, la maestra Contiello era conosciuta da tutti per il suo sorriso accogliente e le infinite opere di bene. Ex alunni e colleghi la ricordano come una persona che non si limitava a insegnare, ma educava alla solidarietà, sempre pronta a sostenere chi era in difficoltà, sia con piccoli gesti che con impegno concreto.

“Ha aiutato generazioni di bambini, non solo con i libri, ma con l’esempio”, racconta un’amica. I funerali si terranno domani, venerdì, alle 11.30 presso la chiesa San Michele Arcangelo di Casagiove.