La Consulta Bufalina della Coldiretti Caserta. Parla il presidente Amico: “Lavoriamo insieme sul costo del latte”

CASERTA – Si è riunita presso la sede provinciale di via Cesare Battisti la consulta bufalina di Coldiretti Caserta. Presenti al tavolo dei relatori il Presidente Regionale di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, il Presidente di Federazione, Enrico Amico, il coordinatore della consulta e vice Presidente del Consorzio Mozzarella Di Bufala Campana Dop, l’allevatore Davide Letizia, il Direttore Giuseppe Miselli e l’allevatore e imprenditore Raffaele Garofalo.

La Consulta ha trattato uno dei punti più importanti in questo periodo: il prezzo del latte.

I vari interventi hanno stabilito che il settore ha bisogno di un contratto che tenga conto della qualità del latte, la destagionalizzazione della produzione, i costi di produzione e le norme sulle pratiche sleali. Da oggi la Consulta lavorerà coinvolgendo i vari attori della filiera e la parte scientifica per formulare delle proposte atte a tutelare l’intera filiera produttiva.



“Allevatori e trasformatori del prodotto si sono ritrovati con una crescita costante dei costi di produzione“, ha dichiarato il presidente Amico. “L’obiettivo è quello di definire un prezzo di partenza del latte comune a tutti, con differenze in base alla qualità e al periodo dell’anno, considerando anche che la produzione diminuisce nei mesi caldi e le spese di conservazione sono alte, come d’altronde tutte quelle legate all’energia“.

Il presidente della Federazione Coldiretti Caserta punta a mettere in piedi un tavolo tecnico ancora più ampio, coinvolgendo anche rappresentanti di quel mondo scientifico sempre attento a implementare la qualità degli alimenti.