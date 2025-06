La CorriAMO Pompei fa il bis: domenica si torna a correre all’ombra del Santuario

Gara regionale Fidal sulla distanza dei 10 km in programma domenica 22 giugno: l’evento è organizzato dall’Asd Terra dello Sport Triathlon con il patrocinio del Comune di Pompei.

POMPEI (Pietro De Biasio) – Nella città che il mondo ci invidia per gli scavi e la spiritualità, è tutto pronto per il ritorno della «CorriAMO Pompei», gara regionale Fidal sulla distanza dei 10 km che si disputerà domenica 22 giugno. L’evento, firmato dall’Asd Terra dello Sport Triathlon con il patrocinio del Comune di Pompei, segna la seconda edizione di una manifestazione che nel 2018 aveva fatto registrare oltre 1200 presenze e che torna oggi con rinnovato entusiasmo dopo un lungo stop forzato.

Il via alle ore 8.30 da via Sacra, nei pressi di piazza Bartolo Longo, punto nevralgico del tracciato: interamente asfaltato, omologato Federazione Italiana Di Atletica Leggera e con passaggi tecnici ma veloci, il percorso offrirà scorci di straordinario impatto emotivo, a partire dal transito davanti al Santuario della Beata Vergine del Rosario, che non è solo il cuore religioso della città, ma anche punto di riferimento per migliaia di pellegrini e visitatori. L’evento è stato presentato lunedì 16 giugno al Museo Temporaneo d’Impresa di Pompei, sede di una conferenza stampa dove è emersa la volontà di coniugare sport, cultura e tradizione, in un’ottica di rinascita anche sociale dopo il blocco imposto dalla pandemia.

A fare gli onori di casa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, che ha fortemente voluto il ritorno della kermesse. Tra gli organizzatori, spicca l’impegno della Terra dello Sport Triathlon, associazione attiva a livello nazionale nel multisport e che, a partire da settembre, aprirà la prima scuola di triathlon per bambini a Nocera Superiore, un primato per la regione Campania. Proprio da questa vocazione nasce la scommessa su un evento running che non vuole essere solo sportivo, ma anche culturale e popolare.

La gara vedrà ai nastri di partenza le principali società campane, e si profila come un vero e proprio raduno di comunità dove la corsa su strada torna a essere pretesto per condividere valori e passioni. Il ritorno della «CorriAMO Pompei» segna anche una ripartenza ideale, dopo il rinvio del 2019 e il biennio segnato dalle restrizioni sanitarie. Il conto alla rovescia è iniziato. In un luogo dove ogni pietra racconta duemila anni di storia, domenica 22 giugno toccherà ai podisti scrivere una nuova pagina. Di corsa. Sul filo della fatica e della fede.