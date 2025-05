LA DOMENICA DI DON GALEONE

25 maggio 2025 ✶ VI Domenica dopo Pasqua (C)

NEL TEMPO, PER GUADAGNARE L’ETERNITÀ! (Gv 14,23)

N on vidi alcun tempio nella Città santa (Ap 21, 22). Nella Nuova Gerusalemme non vi è tempio, chiesa, religione … perché il Signore è il nuovo tempio. Affermazione importante! La realtà futura non ha più bisogno di ciò che sulla terra è stato strumento e segno. Ma già sulla terra bisogna sempre fare il passaggio dai segni visibili (le religioni e le chiese) alle realtà invisibili (la fede, Dio). Le chiese, nelle quali il popolo di Dio si raccoglie, sono relative e propedeutiche al nuovo culto voluto da Dio, quello “nello spirito e nella verità” (Gv 4,23). Dio cerca, vuole tali adoratori. Verrà il tempo in cui Dio non sarà più adorato sul monte Garizim o a Gerusalemme o a Roma, ma “nello spirito e nella verità”. Le chiese, non animate dalla fede, sono solo i “sepolcri di Dio”. Anche oggi il rischio è lo stesso: attaccarsi a cose marginali, dimenticando l’essenziale. Così, ci sono persone che vanno a messa, obbediscono al precetto, ma non si preoccupano del cambiamento della vita! Altri credono di essersi confessati bene, solo perché hanno “detto” i peccati, senza preoccuparsi del pentimento. Quanti poi fanno la comunione, ma più importante della comunione è la carità!

Nel Vangelo di oggi c’è forse una delle frasi più paradossali:“Vi rallegrereste che io me ne vada!”. Pensate cosa doveva essere vivere accanto a Gesù, poterlo vedere e toccare! Avere la possibilità di rifugiarsi presso Gesù, gettarsi ai suoi piedi: che sicurezza! Pensate al fascino di Gesù: si vedeva tutto in una luce nuova; si scopriva la verità degli uomini, delle cose, del cosmo. Tutto si illuminava in una luce meravigliosa. Finalmente c’era chi parlava di Dio come nessuno ne aveva mai parlato (Gv 7,46). Finalmente Dio diventava vivo, vicino, amico. La giustizia, la verità, la bontà sgorgavano dal suo cuore, e rinnovavano il mondo. Ed ora gli apostoli ascoltano la notizia che stavano per perderlo. Gli apostoli erano sgomenti, tacevano. Per la prima volta nel Vangelo, davanti a una parola misteriosa di Gesù, non fanno domande sciocche. Sono completamente superati. Occorreva veramente una grande fede!