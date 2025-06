LA DOMENICA DI DON GALEONE…

1 giugno 2025 – Ascensione del Signore (C)

NESSUNA “FUGA MUNDI!”

L ’evangelista Luca ci ha consegnato due racconti dell’Ascensione: a) nel Vangelo, il racconto presenta il finale glorioso della vita pubblica di Gesù; b) negli Atti, l’Ascensione è come il punto di partenza per l’espansione missionaria della chiesa. Quel Gesù con il quale i discepoli hanno “mangiato e bevuto” continua a essere presente nella chiesa, che è mandata a predicare il Vangelo a tutte le genti. Per questo, gli angeli ricordano agli apostoli il loro impegno terreno, a non coltivare nostalgie: “Perché state a guardare il cielo?”. Gesù glorificato sostiene tutti quegli uomini e quei movimenti impegnati nella realizzazione della dignità e della giustizia.

Una sorta di male-educazione religiosa ci ha abituati a guardare il cielo, a fissarci sulle realtà eterne, a svalutare le cose provvisorie. Ci hanno insegnato che la più alta dignità dell’uomo è la contemplazione e che l’unica cosa importante è la salvezza dell’anima, da raggiungere grazie alla “fuga mundi”. Il compito del credente, invece, non è quello di starsene sulla terra a contemplare i cieli; il suo vero luogo non è il cielo immutabile, le stelle fisse o la candida rosa, ma la terra degli uomini in faticoso cammino. Il Signore ci invita a tenere gli occhi sulla terra, perché la terra è un luogo teologico, è epifania divina, è Regno di Dio che viene.