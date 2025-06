LA DOMENICA DI DON GALEONE…

15 giugno 2025 ✶ Solennità della Trinità

MISTERO E LUCE! (Gv 16, 12)

L a domenica di “Dio famiglia di amore”. La Trinità è un “mistero”, non un “problema” della Trinità. Il problema è qualcosa che non conosciamo, ma che con l’affinamento della ragione, con lo sviluppo della scienza potremo alla fine conoscere. Il mistero non è qualcosa di assurdo, ma è una verità superiore, accecante come il sole, che pur nella sua lucentezza non possiamo vedere se non grazie ad uno schermo oscuro; il mistero è qualcosa che mai comprenderemo, perché lui comprende noi. Il mistero della Trinità ci fa toccare con mano la nostra povertà epistemologica, la fragilità di ogni filosofia e teologia! Dio non si trova alla conclusione di un sillogismo o di una delle cinque vie tomiste. Il dio dei filosofi non è il Dio di Gesù Cristo. A nessuno interessa un dio motore immobile, atto puro, pensiero del pensiero, causa finale, architetto dell’universo … Abbiamo bisogno di un Dio che possiamo chiamare Padre! Le prove a priori o a posteriori non hanno mai convinto nessun incredulo. Questo mistero può essere nascosto ai sapienti e rivelato ai semplici. La più bella definizione di Dio l’ho ascoltata da un bambino: “Cosa è la Trinità? E’ una famiglia!”. Non lasciamoci invischiare nelle trappole della logica umana. Trinità non significa che 1 = 3, ma che 1x1x1 = 1. Noi non siamo politeisti!