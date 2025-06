LA DOMENICA DI DON GALEONE…

29 giugno 2025 ✶ Santi Pietro e Paolo

LE FORZE DEL MALE NON VINCERANNO! (MT 16,18)

Q uesta festa è per noi un invito alla fiducia in Gesù. Chi avrebbe mai pensato che Pietro, proprio dopo il suo rinnegamento, avrebbe saputo proclamare la divinità di Gesù, e in un solo giorno avrebbe convertito ben 5.000 persone? E davanti alla furia di Paolo, persecutore fanatico dei cristiani, chi avrebbe mai immaginato le sue eroiche fatiche per annunciare il vangelo a tutti? Due peccatori ci invitano a confidare sempre nel Signore, qualunque sia stato il nostro passato, perché in ognuno di noi c’è sempre più futuro che passato.

A nche noi, come Pietro e Paolo, siamo invitati a rendere testimonianza al Signore risorto. Cosa pensate che facessero Pietro e Paolo? Che salissero sul pulpito e parlassero con eloquenza? Paolo, una sola volta, ci provò ad Atene, preparò un discorso secondo tutte le regole della “concinnitas ciceroniana”: ma fu un fallimento! Pensiamo che ragionassero ore su ore per convincere l’avversario? Pensiamo che scrivessero summe teologiche o trattati apologetici? Paolo, dopo una giornata a costruire tende in Efeso e Corinto (Atti 18,3), la sera radunava i fedeli e celebrava la cena del Signore. Lo testimoniavano cosi: “Non c’erano poveri tra di loro” (Atti 4,34). Che potente testimonianza! Se la parola di Gesù riusciva a dare il pane all’affamato, se nessuno si sentiva privo di conforto, di amicizia, di simpatia… allora c’era qualcosa di vero nella Parola di Dio. Come proviamo a noi e agli altri che Gesù è vivo e presente? Con i documenti, le prove a posteriori dell’esistenza di Dio, portando i fedeli nelle biblioteche, dai preti, nelle catacombe? La prova è unica: vivere in una comunità, senza l’indifferenza: “Guardate come si amano i cristiani!” (Tertulliano).