LA DOMENICA DI DON GALEONE…

12 ottobre 2025 ⭐︎ XXVIII Domenica tempo ordinario (C)

Una fede capace di dire: Grazie! (Lc 17, 11)

L a domenica “del grazie”. Nel racconto biblico, Naaman, guarito dalla lebbra, fa la sua “professione di fede”, e comprendiamo che Dio chiama alla fede anche quelli che noi giudichiamo lontani da lui (prima lettura). Nel Vangelo Gesù guarisce dieci lebbrosi e si sofferma con ammirazione su uno di loro “straniero”, che ritorna a dire grazie (terza lettura).

La lebbra: malattia per eccellenza, la più temuta, la più ripugnante, perché provoca la demolizione del corpo, l’esclusione dalla società; nell’immaginario collettivo, essa è la maledizione divina; perciò stare con i lebbrosi, curare i lebbrosi è autentico eroismo. Francesco, ricordiamolo, cambiò vita dopo avere incontrato e abbracciato un lebbroso, e i primi francescani dovevano superare la stessa prova del fondatore; un giorno Francesco trattò male un lebbroso, e come penitenza volle mangiare nel suo stesso piatto. Francesco, prima di chiamare il sole “fratello”, chiamava fratello il “lebbroso”. I lebbrosi probabilmente sono giudei, uno è sicuramente samaritano; se fossero stati sani, certamente non si sarebbero messi insieme! Vale la pena ricordare che spesso ci vuole il dolore per smontare l’orgoglio e farci sentire tutti fratelli: “Gesù maestro, abbi pietà!”: una preghiera bellissima, non c’è presunzione, ma solo l’umile abbandono di chi non ha più speranze, e si affida al Signore. Gesù risponde in modo insolito: non guarisce subito i lebbrosi, ma ordina loro di presentarsi ai sacerdoti, li mette alla prova: un solo lebbroso guarito torna indietro a dire grazie, e al lebbroso riconoscente Gesù dice: “La tua fede ti ha salvato”. Qui ci vuole condurre il racconto: non serve a niente avere la salute, se la salute la viviamo male; la vera salute non è quella del corpo; la vera salute, nella fede, si chiama salvezza.