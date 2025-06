LA DOMENICA DI DON GALONE…

22 giugno 2025 ✶ Solennità del Corpus Domini

FESTA DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO (C)

L a domenica “di Gesù cibo per il nostro cammino”. Il banchetto è un fatto umano molto importante in tutte le civiltà e religioni, per il suo significato sociale e familiare. Questo significato acquista un valore nuovo nella “Cena del Signore”. Cerchiamo di approfondire alcune verità contenute nelle letture di questa festa. Nella prima lettura è presente il tema davvero interessante della “universalità concreta”. Melkisedek è una delle figure più strane della Bibbia; non è un ebreo, eppure è re-sacerdote, offre a Dio pane e vino, e benedice persino Abramo, capostipite del popolo eletto. Questa figura di Melkisedek, inattesa e misteriosa, è simbolo del sacerdozio umano originario, e insegna che vi è un sacerdozio molto più vasto del sacerdozio ebraico e di ogni sacerdozio clericale.

L e creature appartengono al Padre nel momento in cui nascono. La sapienza di Dio ha fatto un “cerchio sull’abisso” e dentro questo cerchio tutte le creature sono, respirano, vivono. Tutti siamo interni a questo progetto del Padre. Credere in Gesù non significa credere in una figura “particolare”, entrare in una religione “particolare”; significa entrare nella religione della creazione; significa prendere il bandolo dall’inizio; altrimenti anche il cristianesimo è parte fra le parti, e la sua fede può diventare fanatismo aggressivo. Noi cristiani non dobbiamo chiedere a nessuno la carta di identità. * Solo questo ci deve stare a cuore: che il regno di Dio si estenda! Questo forse richiederà a noi cristiani una maggiore umiltà. Pensate alle processioni del Corpus Domini di altri tempi, che avevano anche lo scopo di mostrare agli altri che noi eravamo i primi, i migliori, i più numerosi. Non è una verità autolesionista, ma liberante. E anche questa semplicità e povertà sono grazia di Dio! La mia chiesa perde il recinto, ci ritroviamo tutti all’aria aperta, su un prato, a gruppi di 50 o di 100, distinti ma non divisi, e tutti mangiamo a sazietà.