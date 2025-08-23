LA DROGA DEI VACANZIERI. Sorpreso in macchina con hashish e cocaina. Arrestato pusher 23enne

Spacciava in una Fiat 500

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO – Il 23enne di origini nigeriane è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri dopo essere stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e cocaina occultate negli slip e all’interno della sua auto.

Ad attirare l’attenzione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, in transito lungo il viale Gramsci a Castel Volturno, in direzione Napoli, è stato l’atteggiamento sospetto del giovane che alla guida della propria Fiat 500, dopo alcuni passaggi lungo quella arteria stradale, si è fermato all’altezza dell’intersezione con viale Viverone, rimanendo in sosta con il motore acceso.

Il capo equipaggio della pattuglia in servizio, dopo essersi avvicinato all’auto ha notato il 23enne alla guida intento a rovistare in una busta di plastica posizionata ai piedi del suo sedile.

Dopo averlo identificato, insospettito dal suo atteggiamento nervoso e intollerante ha eseguito, nei suoi confronti, una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, all’interno della busta notata poco prima, 13 bustine in cellophane trasparenti, tutte contenenti hashish. Confezionato a parte in altre buste, sono invece stati rinvenuti un pezzo più grande della medesima sostanza stupefacente, del peso di circa 50 grammi, e 660euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La perquisizione personale, invece, ha consentito di rinvenire, occultati all’interno degli slip, 5 contenitori in plastica risultati contenere cocaina.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, il denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita e i due smartphone in possesso del 23enne sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.