La droga del Litorale, nodo sulle intercettazioni

Nuova ammissione dei mezzi di prova e richieste istruttorie

MONDRAGONE – Dinanzi alla rinnovata composizione della Corte d’Assise, presieduta da Marcella Suma, con Maria Compagnone a latere, si è aperta l’istruttoria dibattimentale a carico di Oreste Lagnese, 27 anni, coinvolto con Fabio Orveto, 45anni entrambi di Mondragone la cui posizione è stata stralciata, insieme ad altre 8 persone nella maxi operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle oltre 15.000 le cessioni di droga.

Il sostituto procuratore Laila Morra della Dda di Napoli ha richiesto sia l’integrazione delle intercettazioni riguardanti l’estorsione, il sequestro di persona e singoli episodi di cessione di stupefacenti che vedono coinvolto l’imputato sia la sospensione dei termini di custodia cautelare.

L’Assise ha accolto le richieste e quindi sospesi i termini di custodia cautelare per Lagnese in virtù della complessità dell’istruttoria dibattimentale. Si torna in aula nel mese di giugno.