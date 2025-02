LA FOTO. 10 kg di sigarette di contrabbando nascoste in casa: scatta l’arresto

Le sigarette illecitamente detenute avrebbero fruttato introiti per circa 2mila euro

FRIGNANO – Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per contrastare il contrabbando e la contraffazione dei generi di monopolio, i “Baschi Verdi” di Aversa, all’esito di un mirato servizio di osservazione e controllo, hanno perquisito una privata abitazione nella disponibilità di un soggetto di Frignano, abitualmente dedito alla vendita di sigarette di contrabbando, rinvenendo, all’interno di un vano ben occultato, quasi

dieci chilogrammi di tabacchi lavorati unionali sprovvisti del contrassegno di Stato, riportanti avvertenze in lingua estera e privi del codice identificativo univoco (IU) ovvero ripetuto su più pacchetti riportanti lo stesso marchio.

Tenuto conto della pericolosità del soggetto, desunta da svariati precedenti di polizia specifici a suo carico per contrabbando, e della gravità del fatto, i finanzieri hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord, per essere successivamente processato con rito direttissimo.

Le sigarette illecitamente detenute, che se poste in commercio, avrebbero fruttato circa 2.000,00 euro di compenso, sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.

Continua, dunque, senza sosta l’attività svolta dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Aversa a contrasto dei traffici illeciti, che si inquadra nella più ampia azione condotta dal Corpo finalizzata garantire condizioni paritarie di concorrenza tra gli operatori economici, tutela la salute dei consumatori e restituire risorse alle casse dello Stato e della collettività intera