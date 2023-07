LA FOTO. Acquisti con banconote false, è allarme in città

La denuncia di un commerciante che pubblica la foto del presunto truffatore.

CASAL DI PRINCIPE. L’allarme è stato lanciato da un negoziante di Casal di Principe a cui un uomo (lo stesso che vedete in foto) ha rifilato soldi falsi dopo avere acquistato un bel po’ di provviste. Il titolare del caseificio “La nuova riccia” ha voluto pubblicare la foto del presunto truffatore (che noi travisiamo leggermente), denunciando lo stesso alle forze dell’oridine. “Stamattina e venuto nella nostra sede di Casal di Principe e ci ha lasciato il regalino. Io ho le foto della targa e il video delle telecamere. Se questa persona non si presenta al negozio entro lunedì, andrò a denunciare tutto.

Nel frattempo vi lascio una foto del signore vedo non vedo, in modo che qualcun altro non ci caschi, caso contrario lo pubblicherò e farò vedere il tuo volto. Siamo veramente schifati che nel 2023 accadano ancora queste cose”. Pare che non sia la prima volta, infatti, che l’uomo agisca nei negozi del paese.