LA FOTO. Auto depredata nel parcheggio di un supermercato

Ira e delusione da parte delle vittime

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Ennesimo raid predatori a danno di auto in sosta. L’episodio si è verificato ieri nel parcheggio dell’Europa di Carinaro, dove una coppia si era recata una coppia per fare la spesa, al ritorno della stessa hanno trovato la propria vettura completamente danneggiata con il finestrino rotto e depredata i balordi hanno portato via gli zaini in essa contenuti. Ira e delusione da parte delle vittime e dei cittadini.