Una monovolume distrutta da un rogo

SAN PRISCO – Momenti di comprensibile preoccupazione stamattina, verso le ore 9, all’uscita di San Prisco della Variante Anas che collega Caserta a Santa Maria Capua Vetere.

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Sicurezza, territorio comunale di San Prisco. I motivi del rogo non sono ancora noti, ma sul posto si stanno recando i caschi rossi.