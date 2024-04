SAN PRISCO – Non è in pericolose condizioni l’uomo alla guida della bici elettrica investito ieri sera, domenica, in via Gianfrotta, a San Prisco.

L’uomo è stato colpito da una vettura, rimanendo a terra dolorante a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della stazione cittadina.