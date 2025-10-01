LA FOTO. Autocarro carico di rifiuti speciali: scatta il sequestro, tre denunciati

Il trasporto avveniva in totale assenza delle prescritte autorizzazioni mentre il veicolo non era iscritto all’albo gestori ambientali e non era stato compilato il formulario di identificazione dei rifiuti

ORTA DI ATELLA – I carabinieri della Stazione di Orta di Atella, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto degli illeciti ambientali, hanno denunciato in stato di libertà tre uomini per gestione non autorizzata di rifiuti speciali.

Si tratta di un 48enne amministratore di una società edile di Grumo Nevano (NA) e di due suoi operai, un 50enne di Crispano (NA) e un 55enne di Caivano (NA).

I tre sono stati fermati a bordo di un autocarro nelle campagne adiacenti a via Bugnano, mentre trasportavano circa 150 quintali di rifiuti speciali misti: inerti di risulta, plastiche e scarti tessili.

Il trasporto avveniva in totale assenza delle prescritte autorizzazioni mentre il veicolo non era iscritto all’albo gestori ambientali e non era stato compilato il formulario di identificazione dei rifiuti.

L’autocarro e il carico sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati a una depositeria autorizzata.