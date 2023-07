LA FOTO. Automobilista in giro becca ladri in azione su una Fiat 500 in pieno giorno 4 Luglio 2023 - 10:42

AVERSA (Lidia de Angelis) – Ieri pomeriggio in via Carlo Pisacane, ad Aversa, in pieno pomeriggio, un automobilista ha notato due soggetti trafficare sotto lo sterzo di una nuova Fiat 500 di colore bianco. L’uomo, avendo capito che si trattava di un furto, ha cercato di mettere in fuga i malviventi e quindi salvare il proprietario della vettura. Obiettivo mancato, però, visto che i due si sono dati alla fuga, uno nella Fiat 500 appena rubata e l’altro a bordo di un’auto grigia, quella con cui erano giunti sul posto. Il tutto è stato ripreso dalla telecamera dell’automobilista che ha anche allertato le forze dell’ordine. I banditi avevano il volto coperto da mascherina nera.