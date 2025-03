LA FOTO. AVERSA. Al parco con un letto gonfiabile per concedersi un po’ di relax

La scena è stata immortalata da un cittadino e condivisa nei social

AVERSA – Un letto gonfiabile posizionato in un’aiuola del Parco Pozzi, con alcuni giovani comodamente sdraiati sopra. È la scena che si è trovato di fronte un cittadino normanno che non si è fatto scappare l’occasione di immortalarla e di condividerla in Facebook con tanto di didascalia : “Ecco dove è possibile distendersi comodamente al sole, immersi nel verde rigoglioso! L’eccezionale location ha sede nel Parco Pozzi, circondato da rigogliosa vegetazione mista ad immondizia, che contribuisce a rendere particolarmente piacevole soggiornarvi. Il tutto nella più totale indifferenza dei passanti, ormai abituati a convivere con tale stato di cose”. L’uomo fa sapere nel post di aver allertato la Polizia Municipale “sollecitando un pronto intervento”.