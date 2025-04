LA FOTO AVERSA. Auto si ribalta al centro strada: donna riesce a liberarsi da sola

Una scena incredibile

AVERSA – Paura nella serata di ieri in Viale della Libertà ad Aversa, dove una donna alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in un incidente incredibile. Secondo una prima ricostruzione, la conducente – che viaggiava da sola – avrebbe urtato due vetture in sosta prima di perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato fermandosi al centro della carreggiata.

Nonostante il violento impatto, la donna è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo lievi contusioni.