L’auto era parcheggiata in via Corcioni, zona centrale della città

AVERSA – Una Smart, parcheggiata in via Ettore Corcioni è finita nel mirino dei ladri. I malviventi hanno rubato i fari anteriori e posteriori. Forzato anche il cofano motore. Una città, quella di Aversa, sempre più in preda ai delinquenti così come a gran voce molti cittadini denunciano, esasperati, attraverso i social