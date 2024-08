LA FOTO. Camioncino pieno di plastica da buttare beccato nella Terra dei Fuochi: SEQUESTRO E DENUNCIA

ORTA DI ATELLA -I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), nel corso di un servizio mirato al contrasto dell’illecito trasporto di rifiuti nell’ambito della problematica di emergenza ambientale denominata “Terra dei Fuochi”, mentre percorrevano la Strada Provinciale n. 19 in agro del comune di Orta di Atella (CE) hanno notato un autocarro con il cassone posteriore scoperto sul quale erano visibili rifiuti speciali costituiti da materiali plastici.

Prontamente hanno proceduto a far sostare l’autocarro ed hanno constatato che l’oggetto del trasporto erano canaline usurate e rotte della tipologia utilizzata per irrigare i campi agricoli. Il volume dei predetti rifiuti è stato stimato in circa 4 mc.

L’immediata accertamento ha fatto risultare che l’autocarro non è iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti e né è stato possibile tracciare i rifiuti sia in termini di provenienza che di loro destinazione.

Tale situazione sopra ravvisata ha integrato l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi attraverso il trasporto dei rifiuti stessi con autocarro non iscritto all’Albo Gestori Ambientali.

Pertanto, i predetti militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’autocarro, dei rifiuti e del libretto di circolazione dell’autocarro in argomento, ed hanno deferito in stato di libertà il conducente dello stesso.

Di sovente i rifiuti di origine agricola vengono smaltiti illecitamente in strade isolate di campagna dove poi vengono dati alle fiamme per addivenire al loro smaltimento.