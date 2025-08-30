LA FOTO. CAPUA. Sgomberato campo rom: blitz della Municipale dopo le segnalazioni dei residenti

Smantellata un’area occupata da roulotte e mezzi, trasformata in una discarica a cielo aperto. L’intervento della Polizia Municipale, su sollecito dei cittadini, ha riportato decoro e sicurezza nella zona

CAPUA – È stato smantellato nelle ultime ore un accampamento abusivo sorto su un terreno privato nei pressi della chiesa di San Lazzaro. L’intervento è stato condotto dalla Polizia Municipale di Capua, agli ordini del comandante Felice Mollo, dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti della zona.

La presenza delle roulotte e di diversi mezzi aveva trasformato l’area in una sorta di discarica improvvisata, tra rifiuti abbandonati, odori sgradevoli e condizioni igienico-sanitarie precarie. Una situazione di allarme che aveva sollevato anche preoccupazioni per la sicurezza, vista la vicinanza a luoghi frequentati da bambini e famiglie.

L’amministrazione comunale, informata della situazione, ha attivato le procedure di urgenza. Lo sgombero è avvenuto con il supporto delle autorità sanitarie e ambientali. Gli agenti della Municipale hanno liberato l’area e avviato le operazioni di bonifica.