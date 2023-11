LA FOTO. CASERTA BLOCCATA 2. E come se non bastasse, camion resta incastrato nel sottopasso

CASERTA – Una città in tilt. Dopo la chiusura del sottopasso di viale Ellittico, completamente allagato dalle se di questa mattina, condizione che ha provocato il completo blocco del centro città, visto che è stata transennata un’arteria necessaria per il capoluogo (clicca e leggi) , arriva la notizia di un camion incastrato nel sottopasso ferroviario tra via Ferrarecce e viale Lincoln.

Il mezzo pesante stava salendo verso l’area di via Acquaviva, rimanendo bloccato, impossibilitato a muoversi.

In pratica, l’area sud di Caserta è irraggiungibile se non utilizzando via Ponteselice e via Vivaldi, due strade letteralmente impraticabili a causa di un asfalto modalità groviera.