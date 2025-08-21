LA FOTO. CASERTA. Crollano pezzi di muro a due passi dalla sede del comune all’ex Caserma Sacchi

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Momenti di comprensibile preoccupazione pochi minuti fa in via San Gennaro, strada di Caserta che porta verso Falciano e all’ex caserma Sacchi, sede distaccata del comune.

I vigili urbani di Caserta o meglio, quei pochi vigili urbani rimasti a lavorare in strada, sono dovuti intervenire dopo la chiamata di residenti e passanti che hanno segnalato la caduta di grossi massi dal muro di cinta che costeggia la strada.

Fortunatamente, la caduta di questi pezzi di tufo non ha provocato danni alle auto o ferimenti di persone. Per il rilievi del caso si attende l’intervento dei vigili del fuoco.