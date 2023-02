CASERTA – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale con un autoscala, oltre a un’ambulanza del 118, per salvare la vita ad una donna di 84 anni residente in via Fornacchia, caduta mentre si trovava da sola in casa.

Oggi pomeriggio è caduta ed è rimasta bloccata a terra. Con le ultime forze è riuscita ad avvisare i soccorsi e ad aiutarla solo saliti in casa i vigili del fuoco. La donna è sotto dialisi e ha difficoltà a camminare.