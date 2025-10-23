LA FOTO. CASERTA. Emergenza verde urbano: rami minacciano le auto, intervento immediato dei pompieri

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di monitorare il verde urbano e di effettuare manutenzioni periodiche per evitare situazioni di pericolo

CASERTA – Attimi di apprensione questo pomeriggio Caserta, in via Nazionale Appia, zona San Clemente, dove un albero con rami pericolanti ha destato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, allertati da alcuni cittadini. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, tagliando le parti instabili e scongiurando così ogni rischio per pedoni e veicoli.

Durante le operazioni, la circolazione è stata temporaneamente regolata per consentire l’intervento in sicurezza. Terminato il lavoro, la situazione è tornata alla normalità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di monitorare il verde urbano e di effettuare manutenzioni periodiche per evitare situazioni di pericolo, soprattutto in zone residenziali molto trafficate come San Clemente.