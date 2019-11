CASERTA (red.cro.) – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Caserta per risolvere questa ennesima grana, diventata impellente a causa del maltempo. In questa mattinata, intorno alle 12, su via Caduti sul lavoro, a Caserta, sono giunti i caschi rossi per mettere in sicurezza la zona adiacente ad uno dei palazzi che costeggiano la strada, dal quaole stanno cadendo pezzi di calcinacci.

Immediata la chiamata dei residenti per il controllo.