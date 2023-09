Ancora poco chiara la dinamica del sinistro.

CASERTA Incidente in via Passionisti, a Caserta, proprio nei pressi del supermercato Md. Un’utilitaria nera si è scontrata con una Smart rossa. Al momento non si conosce ancora bene la dinamica del sinistro né le condizioni degli occupanti i due abitacoli. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti.