LA FOTO. CASERTA. Schianto tra una Dacia e altre due auto davanti alla pizzeria I Masanielli

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASERTA – Un incidente a catena si è verificato questa mattina intorno alle 8:30 in via Vivaldi, una delle arterie principali della città di Caserta, molto trafficata trovandosi lì l’uscita della stazione e una delle sedi dell’università Vanvitelli. La collisione multipla ha provocato significativi disagi alla circolazione nell’ora di punta.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello scontro sarebbe stata una Dacia, che uscendo da uno stallo di sosta situato dinanzi alla pizzeria I Masanielli avrebbe colpito Fiat in transito. Quest’ultima ha tamponato la Dacia, per essere a sua volta urtata posteriormente da una Lancia Y bianca che seguiva. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale, intervenuti per gestire il traffico e rilevare le responsabilità.