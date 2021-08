LA FOTO. Criminali danno fuoco ad elettrodomestici in strada, vigili del fuoco e volontari in azione

CASTEL VOLTURNO – Ancora un incendio colpisce il comune di Castel Volturno. Questa volta il luogo in cui si è sviluppato è Destra Volturno, dove un cumulo di rifiuti domestici, tra cui frigo, televisori e altri materiali, sono stati dati alle fiamme. Immediato, per quanto possibile nella corsa allo spegnimento della centinaia di roghi registrati nella provincia di Caserta in queste ore, è stato l’intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati da un’associazione di volontari dal nome Fire Angels, di stanza a Castel Volturno.