LA FOTO. Crollano calcinacci da un edificio: area transennata dai vigili del fuoco

Nessun ferito, ma urgono lavori per evitare ulteriori pericoli

SANTA MARIA A VICO – Nel primo pomeriggio di oggi, a Santa Maria a Vico, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a causa della caduta di pezzi d’intonaco da un palazzo situato lungo l’Appia antica, in località Cellaio.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo i frammenti pericolanti e transennando la zona per impedire il passaggio. Nessun ferito, ma resta alta l’attenzione: le raffiche di vento di oggi potrebbero aver contribuito a peggiorare le condizioni della struttura. Saranno necessari interventi tempestivi per evitare rischi futuri.