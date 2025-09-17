LA FOTO. Danno fuoco a materiali tossici a due passi dalle auto sulla Statale

Si tratta quasi sicuramente di un incendio doloso. Minaccia per automobilisti e abitanti

ORTA DI ATELLA – Un grave incendio è divampato nella notte lungo la Statale 7Bis, nella zona tra Orta di Atella e Sant’Arpino.

Il rogo, si ipotizza doloso, sarebbe stato appiccato al largo del tratto della Nola/Villa Literno e avrebbe creato un’ingente quantità di fumo, tanto da disturbare e mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti che la percorrevano.

Inoltre, a quanto sembra dai primi rilievi, si tratterebbe di rifiuti, molto pericolosi all’inalazione sia per chi transita sulla Statale, sia per gli abitanti dei paesi limitrofi. L’episodio è stato riportato da un utente che ha condiviso delle foto sui propri canali social.