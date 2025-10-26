LA FOTO. Donna precipita in un burrone

CARINOLA – Un delicato intervento di soccorso si è svolto ieri pomeriggio, 25 ottobre, nella frazione Croce di Carinola. Una donna è precipitata in un dirupo profondo circa dieci metri, lungo un sentiero accessibile da Corso Vittorio Emanuele.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra specializzata del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Teano. I pompieri, utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), hanno raggiunto la donna e ne hanno coordinato il recupero in sicurezza.

Una volta riportata in superficie, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118 di Mondragone, che dopo le prime valutazioni l’ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.