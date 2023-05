LA FOTO. Farmacista casertano festeggia lo scudetto del Napoli: a lavoro con capelli e baffi azzurri

L’aveva promesso alla sua famiglia

MADDALONI – Come si dice: una promessa è una promessa, oppure, ogni promessa è un debito.

E lo sa bene Carmine Bianchi, farmacista fondatore della sua attività in via Ccaudina, a Maddaloni. In pensione da una decina d’anni l’aveva promesso a moglie figli che, in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, avrebbe varcato la soglia della sua farmacia per farsi immortalare con baffi e capelli tinti di azzurro.

Per tanti anni c’è andato vicino, è stato costretto a chiamare il suo barbiere, per poi annullare tutto, ma, questa volta, non ha potuto evitare la il colore.

E così, in queste ore, il dottor Carmine Bianchi gira per Maddaloni tinto di azzurro.