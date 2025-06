LA FOTO. Fiamme nel vano ascensore, panico tra i residenti di un condominio in Via Borsellino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SPARANISE – Momenti di autentica paura e panico si sono vissuti questa sera in via Borsellino a Sparanise presso un complesso di case popolari, a causa di un incendio divampato nel vano ascensore. L’incidente ha generato rapidamente il caos tra gli abitanti del palazzo.

L’allarme è scattato poco dopo le 20:00, quando un fumo denso ha iniziato a propagarsi all’interno del vano scale di uno degli edifici. Immediatamente, i residenti hanno percepito un forte odore di bruciato e hanno notato il fumo provenire dall’area dell’ascensore, generando comprensibile apprensione.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano che hanno domato e circoscritto le fiamme

Al momento non sono state rese note le cause precise che hanno scatenato il principio di incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra gli abitanti. I Vigili del Fuoco hanno effettuato un’accurata bonifica e messo in sicurezza l’area