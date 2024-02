MARCIANISE – È in buone condizioni l’uomo che questo pomeriggio, in via Toscanini, a Marcianise, si è ribaltato con la sua Fiat Panda di colore giallo.

Nella strada a senso unico, con auto il sosta entrambi i lati, l’uomo alla guida della Fiat avrebbe perso il controllo del mezzo.

Prima ha colpito diverse vetture parcheggiate e, poi, la sua macchina si è ribaltata su un lato.