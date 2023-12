LA FOTO. FOLLIA NEL BAR. Chiede un caffè e lo beve senza pantaloni e mutande

CAIANELLO – Minuti di vera stranezza nella notte tra venerdì e sabato in un bar di via Ceraselle, zona non molto distante dal casello dell’autostrada.

Un uomo si è fermato in un bar della zona per prendere un caffè. Nulla di strano se non fosse che questi ha iniziato a far scendere giù i pantaloni e addirittura le mutande.

Un dipendente del locale chiede cortesemente, visto che probabilmente aveva capito che il soggetto non era particolarmente centrato, di rimettersi intimo e pantaloni, ma lui lo ignora.

La situazione è cambiata un po’ all’arrivo di una coppia, che forse conosceva l’uomo, la donna entrata nel bar gli tira su i pantaloni.