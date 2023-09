LE FOTO. Furto e vetrine distrutte nella nota gioielleria del casertano

SAN FELICE A CANCELLO – Lo ha raccontato l’imprenditore Mario Bergamo su Facebook, titolare della gioielleria Mary di San Felice a Cancello.

Nelle scorse ore la boutique di via Roma è stata al centro di un raid di ladri i quali hanno spaccato le vetrine e portato via gioielli e oggetti preziosi.

Concludiamo questa breve trattazione con la trascrizione del post Facebook di Bergamo.

Buongiorno così.

Anche se di Buongiorno ci sta poco.

Oggi i social sono usati per ogni situazione, la mia oggi è questa.

Stanotte hanno rubato in gioielleria e ora sto qui a cercare di limitare i danni, si ci sta pure l’amaro e la rabbia di chi davanti a tutto questo è impossibilitato sul poter far qualcosa.

In tanti anni di situazioni del genere ne ho già vissute è solo che stavolta è un po’ diverso; con me prima c’era Papà e oggi no, questo è uno di quei momenti che tanto mi servirebbe averlo qua con me, oggi sono solo un po’ più solo e così ci sta un po’ meno voglia d’ieri.

Ci rialzeremo?!?

Probabilmente SÌ, solo che adesso fa un po’ male e quindi facciamo che rispondo a questa domanda un po’ più in là.

Un Grazie però a chi sin dalle prime ore del mattino è stato con me come i miei suoceri.

Grazie soprattutto a Michele il mio proprietario di casa che non mi ha lasciato un minuto da solo.

Torneremo o almeno ci proverò.