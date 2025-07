LA FOTO. Il “misterioso” incidente del super tir pieno di bombole in autostrada. Ecco cos’ha provocato la fuoriuscita di gas metano

Gli stessi vigli del fuoco erano accorsi per un incendio, attivando la procedura di emergenza che comporta la chiusura del tratto autostradale. Poi, sul posto, si è capito che…

CAPUA/CAIANELLO – È stato un problema di comunicazione, a fare ritenere ai vigili del fuoco che l’incidente verificatosi nel primissimo pomeriggio odierno lungo l’autostrada A1 tra i caselli di Capua e Caianello, fosse stato determinato da un incendio di un enorme autoarticolato che trasportava bombole di gas metano, con conseguente pericolo per chi il mezzo conduceva e per chi quel pezzo di autostrada percorreva in quegli istanti

In realtà il problema è stato determinato dal fatto che l’autoarticolato ha forato il suo pneumatico. Quando un tir di queste dimensioni buca una ruota non è come se la bucasse un’auto. Le conseguenze possono essere ugualmente gravi e in questo caso un passaruota ha tranciato una delle bombole trasportate – evidentemente schizzato in aria per effetto del pneumatico forato – con conseguente fuoriuscita di gas. Inizialmente, dunque, i Vigili del fuoco erano stati allertati per un incendio e avevano attivato le procedure di emergenza che si attuano subito in casi del genere, richiedendo l’immediata chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia alla Polizia Stradale.

Ad accorrere prima sul posto, una squadra dei Vigili provenienti dalla caserma di Teano e un’autobotte dalla sede di Caserta. Fortunatamente la bombola rotta è stata messa in sicurezza e tutto è finito bene.