LA FOTO. La famiglia e gli amici danno l’ultimo saluto a Michele, 19enne vittima di un terribile incidente stradale

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore, lacrime, applausi ai funerali del 19enne Michele Cerrone. Da poco sono terminati i funerali del giovane Michele, la seconda vittima del drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso martedì notte. Presso la Chiesa Santa Maria del Mare, nel Villaggio Coppola di Pineta Mare, sono stati celebrati i funerali.

Tanti gli amici e familiari presenti all’ultimo addio, l’ultimo saluto a quella bara bianca per il giovane portato via troppo presto da questa terra. Palloncini bianchi, striscioni e magliette e tante lacrime e dolore per l’ultimo saluto. Disperazione per il padre Pietro e la madre Linda, che dicono addio a un figlio speciale, un bravo ragazzo che non è riuscito a superare la gravità delle lesioni riportate a causa dell’incidente stradale, dove ha perso la vita anche il caro amico del cuore di Michele, Francesco Fucci, detto Kekko, la prima vittima. Ora tutti pregano perché il loro amico Luigi, presente in auto con Kekko e Michele si riprenda e c’è la faccia.