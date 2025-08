LA FOTO. La famiglia va in ferie e i ladri entrano in casa. Agosto amaro per sfortunati casertani 4 Agosto 2025 - 16:56

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE CARINARO – Mentre era in viaggio con la famiglia per una meritata vacanza, un uomo di Carinaro ha ricevuto la sgradita notizia che la sua casa era stata visitata da ospiti indesiderati. Risultato? 1.500 euro di danni e un rientro forzato dopo appena poche ore dalla partenza. Ma invece di limitarsi a una classica denuncia, ha scelto la strada dell’ironia sui social: “Grazie mille, cari ladri – ha scritto – senza di voi avrei passato un’estate noiosa in tranquillità con la mia famiglia invece di fare 8 ore di strada per tornare a casa svaligiata”. Tra le righe del post sarcastico però traspare tutta la rabbia per un episodio che gli ha rovinato i piani. L’uomo, che aveva appena raggiunto un villaggio turistico, si è visto costretto a tornare immediatamente indietro per occuparsi dei danni. Il furto rientra nel preoccupante fenomeno dei furti in abitazioni che, soprattutto d’estate, colpiscono le case lasciate incustodite durante le ferie.