CASAPULLA – Il vento forte di queste ore sta provocando molti problemi, dopo della strada di Caserta Vecchia (LA FOTO) di cui abbiamo dato notizie pochi minuti fa, altri disagi si sono registrati sulla via Nazionale Appia. Non molto distante dal centro commerciale Apollo, una slitta di babbo natale, utilizzata come addobbo per questi giorni festivi, è volata colpendo l’auto di un passante, nella parte posteriore. L’autista della macchina non è rimasto ferito, i danni si registrano solo al mezzo.