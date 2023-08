LA FOTO. Manovra azzardata e sfonda il muro di un’abitazione

Caccia al conducente del camion.

CESA. Un camion di grossa portata ha azzardato una marcia indietro sfasciando il muro di un’abitazione in via Francesco Bagno (corso principale di Cesa), già ridotta a un disastro urbano, “a causa dei tanti privati – è scritto su facebook – che negli anni non hanno mai fatto manutenzione agli immobili di loro proprietà. Ora si cerca il responsabile che, pare, sia scappato via dopo l’incidente.