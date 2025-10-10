LA FOTO. MARCIANISE. Tentato assalto alle Poste: rapinatore bloccato dagli agenti della municipale, caccia al complice in fuga

Bloccato l’uomo alla guida dell’auto mentre il complice si è dato alla fuga a piedi in direzione del quartiere San Simeone

MARCIANISE – Rapina sventata, questa mattina, in pieno centro a Marcianise. Il tempestivo intervento degli agenti della polizia municipale locale, ha fatto fallire il piano di due criminali ai danni dell’ufficio postale di via Cesare Battisti, perpendicolare di via Matteotti, in zona stazione ferroviaria. I due rapinatori, giunti sul posto con una Fiat Panda grigia sono entrati in azione armati e con il volto coperto da passamontagna.

Mentre uno dei due è rimasto in auto, con il motore acceso, pronto a garantire la fuga, il complice è sceso armato di pistola e si è diretto verso l’obiettivo. Ma qualcosa è andato storto: proprio in quel momento una pattuglia della Polizia Municipale stava transitando lungo la strada per un normale servizio di controllo. Gli agenti hanno subito notato l’uomo al volante che accortosi della presenza dei vigili ha tentato la fuga. Bloccato, disarmato e ammanettato dopo un breve inseguimento a piedi, il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo a piedi in direzione del quartiere San Simeone.

Sul posto anche gli agenti del locale commissariato di polizia.