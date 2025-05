LA FOTO. MONDRAGONE. Ospedali di Comunità: l’auto promozione farlocca dei politici casertani. Sono soldi dell’Europa e del Governo, la Regione c’azzecca poco o nulla

Un chiarimento doveroso, perché ci sono i soliti furbi che facendo leva e strumentalizzando il fatto che le persone sanno poco o nulla di queste materie, prova cinicamente a trarne un vantaggio personale. Vedete questo grafico in alto? Contiene tutti i flussi di finanziamento, arrivati dal Governo nazionale che li ha tratti dal programma di aiuti alle economie dei Paesi membri dall’Unione Europea all’indomani della pandemia Covid. Non c’è alcun processo di auto finanziamento delle regioni che svolgono solo una funzione di coordinamento su vincoli e modalità non decisi autonomamente

MONDRAGONE – Tutti gli ospedali di comunità, scelti dalla Regione, attraverso le Asl campane, sono frutto esclusivamente di un finanziamento europeo e nazionale, meglio noti come Pnrr.

Ciò non è legato a nessuna iniziativa delle Regioni che hanno un compito pianificatorio ma comunque legato a vincoli democratici. Per cui, l’ospedale di comunità di Mondragone, al pari dei tanti altri ospedali di comunità che nasceranno in provincia di Caserta sono figli dell’emergenza Covid e di quella sorta di Piano Marshall voluto dall’Unione Europea che, in quel caso, lanciando il programma, definito in Italia Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ha superato per una volta anche le riserve dei cosiddetti Paesi virtuosi, quelli del Nord Europa che guardano con molta diffidenza al modo con cui i Paesi del Sud Europa, che potremmo definire paesi-cicala, utilizzano la spesa pubblica.

Ogni tipo di promozione e di auto promozione di politici locali è dunque una forma di presa in giro dei cittadini.