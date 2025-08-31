LA FOTO. NONNA CONTRABBANDO. A 83 anni beccata a vendere centinaia di pacchetti di sigarette in strada

CASERTA – A San Nicola La Strada i carabinieri hanno segnalato per contrabbando e ricettazione un uomo di 47 anni e una donna di 83, entrambi residenti nella zona. I militari della sezione radiomobile hanno sorpreso l’uomo in possesso di 17 pacchetti di sigarette con marchi falsi, privi dei bolli ufficiali, acquistati dalla complice.

Successivamente, perquisendo l’abitazione dell’anziana, sono stati trovati altri 366 pacchetti di sigarette contraffatte e un quaderno con annotazioni relative all’attività illegale. È stata inoltre sequestrata una somma di 70 euro, ritenuta frutto delle vendite illecite.