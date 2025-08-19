LA FOTO-NOTIZIA. A Campobasso non vince la Casertana, ma trionfa l’amore di un tifoso: tatuaggio gigante con stemma, Reggia e prefisso 0823

Una schiena interamente tatuata

CASERTA – A Campobasso la Casertana ha registrato una sconfitta sul campo, ma sugli spalti si è consumato un gesto che vale più di mille vittorie: un tifoso rossoblù, presente tra i fedelissimi al seguito della squadra in trasferta, ha mostrato un tatuaggio monumentale che copre l’intera schiena, dedicato interamente alla sua città e ai colori che porta nel cuore.

Sulla pelle, in un’opera di inchiostro che non passa inosservata, sono impressi:

Lo stemma ufficiale della Casertana Calcio, con l’aquila che da sempre rappresenta forza e appartenenza, un’imponente raffigurazione della Reggia di Caserta, simbolo identitario del territorio, e in grande evidenza il numero 0823, il prefisso telefonico che ogni casertano riconosce come un marchio d’origine.

Un gesto d’amore assoluto, quello di questo tifoso, che dimostra come la passione per la squadra non si misura solo in punti in classifica, ma anche in atti di devozione personale che restano per sempre.

Il tifoso è stato notato da diversi presenti allo stadio di Campobasso, dove nonostante la delusione sportiva, la sua schiena ha attirato più flash di una rete allo scadere. Le foto del tatuaggio, diventate virali tra i gruppi social legati alla Casertana, raccontano più di mille parole: “La fede non retrocede mai”, commenta qualcuno online.

Mentre la squadra tornerà a casa per ripartire con nuove ambizioni, la città può contare su tifosi così: incancellabili, letteralmente.