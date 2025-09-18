LA FOTO S.MARIA C.V. Operai senza alcuna protezione lavorano a dieci metri di altezza. Pericolo gravissimo. I vigili urbani, chiamati più volte, latitano
18 Settembre 2025 - 19:13
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Preoccupazione tra i residenti di via Saraceni, dove da più di un mese è attivo un cantiere per lavori su un tetto all’interno di una proprietà privata. Le segnalazioni parlano chiaro: gli operai lavorano in condizioni estremamente pericolose, senza alcun sistema di sicurezza visibile.
Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, la posizione degli operai – spesso in equilibrio precario sul tetto senza imbracature né parapetti – rappresenta un pericolo evidente, non solo per loro stessi, ma anche per chi si trova nelle vicinanze. Una situazione allarmante che ha spinto alcuni residenti a contattare la polizia municipale, chiedendo un intervento urgente.
Tuttavia, secondo le testimonianze raccolte, i vigili urbani non sarebbero intervenuti, lasciando invariata una situazione che appare potenzialmente drammatica. Le immagini scattate sul posto confermano la gravità della situazione: si vedono operai lavorare a diversi metri d’altezza, privi dei dispositivi di protezione individuale obbligatori per legge.
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili rappresenta non solo una violazione grave della normativa vigente, ma anche un rischio concreto per la vita dei lavoratori. I residenti chiedono ora l’intervento delle autorità competenti, affinché venga fatta chiarezza e si evitino possibili tragedie.