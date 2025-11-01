LA FOTO. PANICO A MARCIANISE. Due ragazzi in Citroen sfondano l’ingresso del negozio

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MARCIANISE – Nella notte tra venerdì e sabato un’automobile ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa contro l’esercizio commerciale “Il Re dei Prezzi”, il tarallificio situato a Marcianise, all’incrocio tra viale Europa e via Carducci. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura – una Citroen – stava percorrendo viale Europa in direzione di via Musone quando, per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando e andando a impattare violentemente con la parte anteriore contro la serranda esterna del negozio.

A bordo dell’auto viaggiavano due ragazzi. Il giovane sul lato passeggero ha riportato diverse lesioni e ha necessitato dell’intervento di un’ambulanza, giunta tempestivamente sul posto per prestare soccorso e trasportarlo in ospedale.